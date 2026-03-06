Piacenza Expo 2026 | 250 espositori e un evento da non perdere

A Piacenza Expo, l’edizione 2026 delle fiere primaverili è iniziata con il taglio del nastro, segnando l’apertura di Apimell, Seminat e Buon Vivere. Sono presenti 250 espositori pronti a mostrare i loro prodotti e servizi in tre eventi che si svolgono contemporaneamente, attirando visitatori da diverse aree. La manifestazione si svolge nella struttura di Piacenza Expo e si concluderà nei prossimi giorni.

Il taglio del nastro ha dato il via all'edizione 2026 delle tre fiere primaverili di Piacenza Expo: Apimell, Seminat e Buon Vivere. Circa 250 espositori hanno occupato lo spazio fieristico, offrendo un programma denso di convegni tecnici, corsi pratici e degustazioni. La giornata inaugurale ha registrato un afflusso massiccio di visitatori, confermando l'importanza dell'evento per il territorio piacentino. L'inaugurazione si è svolta alla presenza di alte autorità nazionali e locali, tra cui il Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura Luigi D'Eramo e la sindaca Katia Tarasconi. L'evento copre ambiti cruciali come apicoltura, orticoltura e tipicità enogastronomiche, fungendo da vetrina per le realtà produttive locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu Benessere olistico, cosmesi naturale e alimentazione biologica: la grande manifestazione Natural Expo in Fiera con 250 espositoriSabato 14 e domenica 15 febbraio, alla Fiera di Forlì, torna per la sua 19esima edizione "NaturalExpo". PestMed Expo 2026, edizione da record: +25% espositori e 9.000 visitatori per l’hub internazionale del pest managementSi chiude con risultati estremamente positivi l’ultima edizione di PestMed EXPO, il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione... Moto Expo Piacenza 2026 due tempi bei tempi Una raccolta di contenuti su Piacenza Expo. Argomenti discussi: Danza al Municipale, fiere di primavera, lo Sbaracco in centro: cosa fare nel week end. Taglio del nastro per Apimell, Seminat e Buon Vivere: 250 espositoriTantissimi visitatori nella giornata inaugurale dell’edizione 2026 di Apimell, Seminat e Buon Vivere, le tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate ... piacenzasera.it Apimell, Seminat e Buon Vivere, taglio del nastro a Piacenza ExpoLe tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate al mondo dell’apicoltura, del giardinaggio, dell’orticoltura e delle tipicità enogastronomiche continueranno fino a domenica ... ilpiacenza.it