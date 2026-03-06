Petrolio a doppio binario | Trump aggira l’Avana e punta sui privati cubani
Il governo degli Stati Uniti ha deciso di aggirare l’embargo contro Cuba, puntando sui privati cittadini dell’isola. La strategia prevede di facilitare le operazioni commerciali tra aziende americane e imprenditori cubani senza coinvolgere direttamente il capitale statale. La mossa arriva mentre gli Stati Uniti cercano di incrementare le relazioni economiche con Cuba, con l’obiettivo di permettere una maggiore libertà d’azione ai piccoli imprenditori cubani.
L’economia cubana potrebbe tornare a respirare, ma a una condizione: i cordoni della borsa li allarga Washington. Dopo l’arresto dell’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, gli Stati Uniti hanno vietato le esportazioni di oro nero da Caracas verso l’isola caraibica, facendola precipitare in una crisi economica senza precedenti. Adesso, però, alla Casa Bianca si fa largo un’altra via per stringere nella morsa del controllo il Governo comunista. Le aziende statunitensi potranno vendere petrolio ai privati cubani senza passare dall’intermediazione delle autorità locali, le quali si ritroverebbero senza le chiavi di accensione del motore economico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
