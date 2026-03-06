Petrolio a 150 dollari | il Qatar preannuncia lo stop alle esportazioni
Il ministro dell’Energia del Qatar ha dichiarato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile se il conflitto in Iran si intensificasse. Il paese sta monitorando attentamente la situazione e ha preannunciato un possibile stop alle esportazioni di petrolio. La notizia ha attirato l’attenzione di mercato e sollecitato attenzione sulla stabilità delle forniture energetiche.
Il prezzo del petrolio potrebbe schizzare fino a 150 dollari al barile se il conflitto in Iran si espande, secondo le proiezioni del ministro dell'Energia del Qatar. Questa possibilità di stop alle esportazioni nel Golfo sta già generando allarme nei mercati globali e minaccia di far esplodere i costi energetici per famiglie e imprese. L'ombra del conflitto che si sta sviluppando in Iran rischia di gravare pesantemente sui mercati mondiali dell'energia, creando un scenario di instabilità immediata. Le parole del ministro Saad al-Kaabi delineano una situazione estremamente fragile dove le tensioni regionali potrebbero costringere gli esportatori a invocare la forza maggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
