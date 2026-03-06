Petrolio a 150 dollari | il Qatar preannuncia lo stop alle esportazioni

Il ministro dell’Energia del Qatar ha dichiarato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile se il conflitto in Iran si intensificasse. Il paese sta monitorando attentamente la situazione e ha preannunciato un possibile stop alle esportazioni di petrolio. La notizia ha attirato l’attenzione di mercato e sollecitato attenzione sulla stabilità delle forniture energetiche.