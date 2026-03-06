Petizione per via Lavaiano | Devastata dalle buche Mille firme entro lunedì

PONTEDERA Mille firme entro lunedì. Ieri pomeriggio erano già 792. Una petizione è stata lanciata sul sito change.org da Marco Santini del comitato che si batte per l'asfaltatura di via Lavaiano, nel comune di Pontedera. "Abbiamo lanciato questa petizione per chiedere una cosa semplice e giusta, l'asfaltatura di via di Lavaiano – scrive Santini – Siamo già a quasi 800 firme e questo significa che centinaia di cittadini hanno già detto chiaramente che questa strada così non è più accettabile. Ma ora serve uno sforzo in più. Se riusciremo a raggiungere almeno 1000 firme entro lunedì, potremo avviare un percorso formale e legale per portare questa richiesta all'attenzione delle istituzioni con ancora più forza.