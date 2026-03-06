Pescara vota | Meloni lancia appello per giustizia e futuro

A Pescara si svolgono le elezioni comunali e il referendum costituzionale riguardante le carriere dei magistrati. I cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi su queste due consultazioni. La giornata di voto coinvolge le diverse sezioni della città, con l’affluenza che sarà monitorata fino alla chiusura delle urne. Le operazioni di voto si svolgono senza particolari intoppi.

A Pescara si vota per le elezioni comunali e il referendum costituzionale sulle carriere dei magistrati. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha lanciato l'appello al voto per un Paese più giusto. L'evento si svolge nel contesto di una campagna elettorale che vede la città abruzzese come scenario centrale. La data del 22 e 23 marzo segna il momento decisivo per i cittadini chiamati alle urne. Il messaggio è chiaro: la scelta elettorale può determinare il futuro della giustizia italiana. L'Abruzzo come modello di governance La regione Abruzzo viene citata come esempio virtuoso di amministrazione guidata da Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum giustizia, il cardinale Zuppi lancia l’appello: “Informatevi e andate a votare, l’autonomia dei giudici è essenziale”A due mesi dal referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026, la Chiesa cattolica italiana prende posizione attraverso le parole del...

Giustizia al voto: Mattarella e Meloni, appello alla calma perMattarella e Meloni sulla Riforma della Giustizia: Appello alla Responsabilità in Vista del Referendum La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha...