Personale carente e utenti aggressivi Uil Fpl chiede misure di sicurezza per gli uffici demografici

L’Uil Fpl denuncia una carenza di personale negli uffici demografici, dove il carico di lavoro supera le disponibilità attuali. Contestualmente, vengono segnalati frequenti episodi di aggressività da parte degli utenti, alcuni dei quali rivolgono minacce al personale, creando un clima di tensione e allarme tra gli impiegati. La questione riguarda quindi sia le risorse umane sia le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

Il segretario aziendale Aroi denuncia problemi strutturali nelle varie sedi circoscrizionali, i cui dipendenti sono oggetto di minacce e operano in un clima di stress e carichi di lavoro eccessivi per l'attuale organico Carichi di lavoro eccedenti le forze in organico ed episodi di aggressività dell'utenza che spesso sfociano in minacce mettendo il personale in stato di allarme e stress. Nella lettera si rilevano “grave e persistente carenza di personale, non più compatibile con i carichi di lavoro e con l’elevata affluenza dell’utenza” e "aggressioni, minacce verbali e, in alcuni casi, fisiche ai danni dei dipendenti, che hanno richiesto in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

