Persecuzioni online e pedinamenti | 31enne finisce nei guai per cyberstalking

A Lecce, un uomo di 31 anni è stato coinvolto in un procedimento legale per aver perseguitato una donna di 38 anni attraverso comportamenti di cyberstalking e pedinamenti. La donna aveva subito mesi di controlli insistenti sia online che nella vita reale, fino a quando la sua situazione è stata portata all’attenzione delle autorità. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un uomo della provincia di Lecce: sequestrati smartphone e pc utilizzati per assillare una donna di 38 anni, non avendo accettato la fine della loro relazione LECCE – La morsa del controllo digitale e fisico si è finalmente spezzata per una donna di 38 anni, vittima di un'asfissiante condotta persecutoria durata mesi. Gli agenti di polizia della Sezione operativa distrettuale per la sicurezza cibernetica hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare a un uomo di 31 anni, residente nel Leccese, mettendo fine a un incubo fatto di notifiche incessanti e appostamenti. Durante l'operazione, la polizia postale ha inoltre eseguito perquisizioni mirate, portando al sequestro dello smartphone e del computer dell'uomo.