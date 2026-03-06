Perché lo hanno ucciso? | David Rossi le parole della moglie a tredici anni dalla morte

Tredici anni dopo la morte di un uomo, la moglie ricorda ancora le sue parole: “Perché lo hanno ucciso?”. Quella frase è stata pronunciata durante un’intervista a Siena, il 6 marzo 2026, in cui ha spiegato di cercare di mantenere le distanze per proteggersi dal dolore. La donna ha condiviso anche come affronta il passato e le emozioni legate a quella perdita.

Siena, 6 marzo 2026 – “Cerco di tenermi il più possibile lontana, cerco di vivere le cose a distanza per tutelarmi. Ascoltare quello che Davide ha subito quella sera e non averlo potuto aiutare è troppo per me”. Lo dice Antonella Tognazzi, la moglie di David Rossi, l’ex capo comunicazione di Mps morto in circostanze tragiche la sera del 6 marzo 2013. Tredici anni dopo la famiglia e gli amici si sono ritrovati al cimitero a Siena per rendere omaggio all’uomo. David Rossi, l'omaggio sulla tomba a tredici anni dalla morte (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Un momento di grande commozione, un dolore ancora particolarmente vivo. Anche alla luce dell’inchiesta, che si riapre, sulla fine di David Rossi, precipitato dalla finestra del suo ufficio in una notte tragica per Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

