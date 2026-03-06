Quest'anno in Formula 1 vengono introdotte nuove monoposto che rappresentano un cambiamento radicale rispetto al passato. I piloti si sono espressi pubblicamente, evidenziando insoddisfazione nei confronti delle nuove vetture. Le modifiche tecniche e di design hanno suscitato reazioni contrastanti tra i piloti, che si sono confrontati su questioni relative alle prestazioni e alla guidabilità delle monoposto.

Le monoposto che vedremo quest'anno sono frutto di un cambiamento epocale per la Formula 1, forse il più grande in epoca contemporanea. Non solo cambiano le forme delle scocche e l'aerodinamica delle vetture, ma per la prima volta dal 2014 vengono rinnovati anche i motori - casus belli non solo di ogni regolamento, ma del lobbying negli anni precedenti alla promulgazione. Le power unit restano ibride, combinando motore a combustione e trazione elettrica, ma il funzionamento è cambiato considerevolmente, passando da un rapporto 80:20 (termicoelettrico) a un 50:50, con l'MGU-K che triplica la propria potenza, da 120kW a 350kW. Un cambiamento enorme che influenzerà ogni aspetto, dalla guidabilità delle macchine alla strategia di gara. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché la nuova Formula 1 non piace ai piloti

Perché le partenze in Formula 1 quest'anno saranno un problema per i pilotiLa nuova stagione di Formula 1 è alle porte e i primi test in Bahrain hanno rivelato più di quanto ci si aspettasse.

