Perché Icardi litigò con Spalletti all’Inter | la rivelazione di Nainggolan

Radja Nainggolan ha raccontato di aver assistito a un litigio tra Mauro Icardi e Luciano Spalletti durante il suo periodo all’Inter. La discussione sarebbe avvenuta in modo acceso, senza che ci siano stati dettagli sulle cause specifiche. La tensione tra i due protagonisti avrebbe rappresentato uno dei momenti più difficili della stagione nerazzurra, coinvolgendo direttamente i due calciatori e l’allenatore.

Il centrocampista belga, intervenuto al podcast “Te ne intendi di calcio”, è tornato su quella vicenda raccontando il rapporto con l’allora capitano dell’Inter. “Icardi era una persona molto chiusa – ha spiegato Nainggolan –. Faceva il capitano dell’Inter, ma fuori dal campo non era molto presente con tutti. Per come lo conoscevo io nello spogliatoio era comunque un bravissimo ragazzo. Poi ovviamente ognuno a casa ha i suoi problemi, ma con me è sempre stato giusto e corretto”. Il Ninja ha poi svelato anche un retroscena su quello che, secondo lui, avrebbe portato alla rottura definitiva tra l’attaccante argentino e l’allenatore di Certaldo. Un episodio legato ai quarti di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Nainggolan svela un retroscena su Icardi: «Spalletti non accettò un suo “finto” infortunio. Era il capitano della squadra, ma…»Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando...

Nainggolan svela: «Icardi? Era una persona chiusa: il capitano dell’Inter ma fuori dal campo non era presente con tutti quanti»Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:...