Perché gli attacchi iraniani sono più efficaci del solito | lo spiega l’esperto

L'Iran ha risposto agli attacchi aerei provenienti dalla coalizione israelo-statunitense con una serie di attacchi con missili balistici e droni. Le operazioni hanno coinvolto tutte le potenze del Golfo, segnando un aumento nella frequenza e nella portata delle azioni militari. L'esperto ha spiegato perché questi attacchi risultano più efficaci rispetto al passato.

In risposta alla campagna di attacchi aerei lanciata sull’Iran dalla coalizione israelo-statunitense, Teheran ha condotto una serie di attacchi con missili balistici e droni unidirezionali che hanno messo nel mirino tutte le potenze del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, l’Oman, l’Arabia Saudita, dove è stata colpita la stazione della CIA in prossimità dell’ambasciata statunitense, il Kuwait, la Giordania e il Qatar, sono diventati bersagli privilegiati dei vettori iraniani, che dopo aver messo a segno colpi decisivi, come quello inflitto alla stazione radar di rilevamento a lungo raggio per missili balistici AnFps-132 di Uum Dahal, in Qatar, hanno ottenuto una maggiore efficacia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

