Per vivere a lungo serve la forza la longevità è nei muscoli | lo studio

Uno studio pubblicato su Jama Network Open evidenzia che la longevità è strettamente collegata alla forza muscolare. I ricercatori hanno analizzato i dati di molte donne tra i 63 e i 99 anni, concentrandosi sul rapporto tra la massa muscolare e la durata della vita. I risultati suggeriscono che mantenere una buona forza nei muscoli può essere un fattore importante per vivere più a lungo.

(Adnkronos) – Il segreto per vivere a lungo è nei muscoli. In estrema sintesi, è il risultato di un studio appena pubblicato su Jama Network Open, che ha acceso i riflettori su longevità e mortalità analizzando i dati relativi ad un ampio numero di donne di età compresa tra 63 e 99 anni. I risultati "sono stati un po' una sorpresa", ha affermato Michael J. Lamonte, autore principale dello studio e professore di epidemiologia e invecchiamento sano presso l'Università di Buffalo a New York. La forza si è rivelata un fattore chiave e unico per una vita più lunga, ha spiegato come evidenzia il Washington Post, riducendo il rischio di morte prematura di almeno il 33% anche prendendo in considerazione elementi come la capacità aerobica, la salute, l'età e le abitudini di esercizio fisico delle persone coinvolte nello studio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Longevità, la ricetta di Ongaro: "Vivere a lungo? No, vivere meglio"

Leggi anche: Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità

GH e come utilizzarlo - sottocute o intramuscolo

Contenuti e approfondimenti su Per vivere a lungo serve la forza la....

Temi più discussi: Longevità a tavola: il segreto dei 5 alimenti più consumati nelle Zone Blu; Un test del sangue ‘svela’ chi vivrà più a lungo; Garattini: Per vivere a lungo bisogna alzarsi da tavola con la fame; La dieta mediterranea si evolve: il nuovo segreto per la longevità.

Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studioLa forza si è rivelata un fattore chiave e unico per una vita più lunga, ha spiegato come evidenzia il Washington Post, riducendo il rischio di morte prematura di almeno il 33% anche prendendo in ... adnkronos.com

7 Segreti per Vivere Più a Lungo Scoperti nel 2026Scopri i 7 segreti per vivere più a lungo scoperti nel 2026 per una longevità sana e una vita di qualità fino a 100 anni. microbiologiaitalia.it

TORNA IL FESTIVAL DELL'ORIENTE DI ROMA! Preparatevi a vivere la magia della più grande fiera al mondo dedicata all’Oriente! Per due weekend consecutivi, Fiera Roma si trasforma in un ponte sospeso tra sogno e realtà. QUANDO: 1 Weekend - facebook.com facebook

Educare a vivere pessimisticamente.[…]Si potrà vivere senza pessimismoEcco quindi la necessità di educare ad esso, o come si può anche dire: la necessità di educare ad abitare nel peggiore dei mondi. #ManlioSgalambro #MortiOggi, nato #9dicembre 20 x.com