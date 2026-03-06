per trump la guerra diventa il momento della fine delle bugie

Per Trump, la guerra rappresenta il momento in cui finiscono le bugie. La sua posizione si basa sulla convinzione che il conflitto sveli la verità e smentisca le menzogne precedenti. La sua analisi si concentra sull’idea che le bugie siano eliminate attraverso il confronto diretto e la realtà del conflitto. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di percezioni personali sui rapporti tra verità e guerra.

Stasera parliamo di Trump, indubbio super protagonista di queste ore. Perché il presidente americano sta giocando una partita terribile, di cui forse non è stato subito consapevole. Una guerra di dimensioni imprevedibili e un compito storico per il quale potrebbe finire, inatteso, nei libri di storia. L'impressione è che gli sia sfuggita la portata di decisioni prese d'impulso e ora non più annullabili. Ma c'è un effetto indiretto di cui si potrebbe parlare a cena. E cioè il cambiamento profondo imposto dalla contingenza al carattere, all'attitudine pubblica, alla postura politica di Trump.

