Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver cercato di superare l'esame teorico per la patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti. Durante il test, sono stati scoperti strumenti che avrebbero potuto favorire le risposte, consentendo di ingannare i commissari. L’indagine ha portato all’identificazione dell’individuo, che ora rischia sanzioni penali per tentato raggiro.

Tentavano di superare l'esame teorico per la patente con l'aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti. Per questo due uomini sono stati denunciati dalla polizia dopo essere stati scoperti durante la prova nella sede della motorizzazione civile di Como. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, quando due volanti sono state inviate nelle aule d'esame della motorizzazione a seguito di una segnalazione arrivata al 112. A far scattare l'allarme è stato l'esaminatore della sessione, che aveva notato comportamenti sospetti da parte di due candidati durante lo svolgimento della prova. Gli agenti, arrivati sul posto attorno alle 9, hanno raccolto la testimonianza dell'esaminatore e poi hanno effettuato controlli separati sui due uomini.