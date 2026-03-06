Per mesi è stato 2024 YR4 è stato l’asteroide più temuto | ora sappiamo dove passerà

Dopo mesi di attenzione, l’asteroide 2024 YR4, considerato uno dei corpi celesti più monitorati del Sistema solare, è stato ufficialmente classificato come non pericoloso. Le osservazioni condotte dagli astronomi indicano che l’oggetto passerà a distanza di sicurezza sia dalla Terra sia dalla Luna, eliminando così ogni rischio di impatto. La notizia è stata confermata dagli esperti che hanno seguito il suo percorso.

Per mesi è stato uno degli oggetti più osservati del Sistema solare. Ora l’allarme è definitivamente rientrato: l’ asteroide 2024 YR4 non colpirà né la Terra né la Luna. Le nuove osservazioni effettuate con il telescopio spaziale James Webb Space Telescope hanno infatti permesso di ricostruire con grande precisione la sua traiettoria, escludendo anche la possibilità di un impatto con il nostro satellite il 22 dicembre 2032. L’asteroide aveva attirato l’attenzione della comunità scientifica all’inizio del 2025, quando era stato classificato come l ’oggetto potenzialmente più pericoloso individuato negli ultimi vent’anni. Le prime stime indicavano una remota possibilità di collisione con la Terra, poi rapidamente azzerata con l’accumularsi delle osservazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

