Il 6 marzo si celebra il compleanno di Rob Reiner, regista noto per aver trasformato le opere di Stephen King in film diversi dal genere horror. Tra i suoi lavori più celebri c’è un film che è considerato un punto di riferimento nel genere coming of age. La sua carriera include anche altri titoli che hanno lasciato un segno nel cinema statunitense.

Il 6 marzo ricorre il compleanno di Rob Reiner, il regista che ha portato Stephen King fuori dall’horror e ha firmato un classico assoluto del coming of age. È anche il primo compleanno dopo la sua scomparsa, avvenuta il 14 dicembre 2025: un motivo in più per rimettere in play il film che forse più di ogni altro racconta la sua sensibilità, uno dei vertici di una carriera iconica. Ci sono adattamenti di Stephen King che vivono di incubi, sangue e ombre. Ce ne sono altri, rarissimi, che scelgono la strada opposta, quella della memoria, della perdita, dell’infanzia che (purtroppo) si disperde. Stand by Me – Ricordo di un’estate, tratto dal racconto The Body, appartiene a questa seconda categoria, la stessa di Le ali della libertà e Il miglio verde. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Per il compleanno di Rob Reiner vi riportiamo a Castle Rock

Nick Reiner si è dichiarato non colpevole dell’omicidio dei suoi genitori, il regista Rob Reiner e la produttrice Michele Singer ReinerNick Reiner si è dichiarato non colpevole dei due capi d’imputazione per omicidio di primo grado, riguardo all’uccisione dei suoi genitori, il...

Dipendenze, inquietudine, un passato da homeless: chi è Nick Reiner sospettato di aver ucciso il padre Rob ReinerNick Reiner è il secondo figlio del celebre regista Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer, trovati senza vita domenica 14 dicembre nella loro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rob Reiner.

Temi più discussi: Bud Spencer e Terence Hill: com'è nata la coppia più famosa del cinema (e la prima incredibile scena insieme); Scoppia una lotta furiosa per il tributo a Rob Reiner agli Oscar mentre la star snobbata viene lasciata alla ricerca di risposte; Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 1° marzo 2026; Risate di gioia, comicità e intrighi con Totò : perché recuperare questa perla del 1960.

Stand By Me, 40 anni dopo: il film cult di Rob Reiner dal racconto di Stephen King torna al cinema, ecco il trailerIn occasione del 40° anniversario, il capolavoro avventuroso e malinconico Stand By Me ritorna nei cinema americani per una settimana e si presenta agli spettatori con un nuovo trailer. comingsoon.it

Stand by Me, 40 anni dopo: il capolavoro di Rob Reiner che ha definito una generazioneA quarant'anni di distanza, torna nelle sale cinematografiche Stand by Me - Ricordo di un'estate, il capolavoro di Rob Reiner. cinema.everyeye.it

79 anni fa nasceva ROB REINER (The Bronx, NY, USA, 6 marzo 1947 - Los Angeles, California, USA, 14 dicembre 2025). Se avesse diretto solo “Harry ti presento Sally” (1989) sicuramente Rob Reiner sarebbe passato alla storia come il regista della migliore - facebook.com facebook

Meg Ryan e Billy Crystal si riuniranno agli #Oscars per onorare Rob Reiner durante il segmento In Memoriam. x.com