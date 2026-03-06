Paura dell’Ai? Al Mobile World Congress 2026 sono i più giovani a trasmettermi fiducia

Al Mobile World Congress 2026, sono i giovani a trasmettere maggiore fiducia rispetto alla paura dell’Intelligenza Artificiale. Durante l’evento, diversi partecipanti hanno mostrato entusiasmo e interesse verso le nuove tecnologie, mentre altri esprimono timori e diffidenze. Le immagini e le testimonianze raccolte sottolineano come siano i più giovani a rappresentare un atteggiamento più aperto e positivo nei confronti delle innovazioni digitali.

"Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare.". Nel film Blade Runner la frase era pronunciata sotto una pioggia eterna, tra fuochi cosmici e fine dell'umanità annunciata. Al Mobile World Congress 2026, invece, non piove (quasi mai) e l'apocalisse è sempre rimandata all'edizione successiva. Ma le "cose" ci sono eccome: intelligenze artificiali che parlano meglio di molti dirigenti, robot che lavorano senza scioperare e algoritmi che promettono di sapere tutto, persino cosa desidereremo domani. La formazione, regole chiare e collaborazione interna sono decisive per far crescere le aziende con l'intelligenza artificiale, ha detto a Euronews Next Jad Shimaly di EY al Mobile World Congress.