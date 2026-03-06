’Patto Caritas’ a sostegno degli universitari

La Caritas Diocesana di Siena ha avviato il progetto Semi di Senape in collaborazione con la Pastorale Universitaria. L'iniziativa è rivolta agli studenti universitari e mira a offrire supporto e assistenza a chi frequenta le università della zona. Si tratta di un intervento che coinvolge direttamente i giovani iscritti ai corsi accademici, con l’obiettivo di rispondere alle loro esigenze specifiche.

Il progetto Semi di senape, promosso da Caritas Diocesana di Siena, con la Pastorale Universitaria, l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Siena, nasce dall'idea di aiutare ed accompagnare gli studenti universitari non assegnatari di borse di studio o che si trovano in difficoltà economiche, che sempre più spesso si presentano al nostro centro d'ascolto. Il seme di senape, come dice il Vangelo, è il più piccolo tra i semi che, una volta cresciuto, diventa un grande albero capace di ospitare gli uccelli all'ombra dei suoi rami. "Questa è la nostra idea – si legge nella nota dell'Arcidiocesi –: l'aiuto verso questi studenti possa portarli a diventare alberi grandi e fecondi per la comunità che poi andranno a servire e animare una volta terminato il percorso universitario". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'Patto Caritas' a sostegno degli universitari