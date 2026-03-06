Durante i Mondiali Junior di pattinaggio di figura in Estonia, due coppie italiane hanno ottenuto un buon piazzamento nella rhythm dance, entrando nella top 5, mentre Nakata ha conquistato la vittoria nella fase. La competizione si svolge alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, con atleti provenienti da diverse nazioni che si sfidano sulle piste di ghiaccio.

Bella prova per le due coppie di danza italiane impegnate ai Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento in Estonia, precisamente presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. In occasione della rhythm dance infatti i nostri portacolori hanno ottenuto entrambi un piazzamento in top 8, confermando così le ottime cose già viste in occasione delle prove del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026. Segnali particolarmente incoraggianti sono arrivati in tal senso da Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, i quali hanno polverizzato il loro primato personale ottenendo 61.55 (34.53, 27.02) e migliorando così di quasi un punto i 60. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue in top 5 dopo la rhythm dance ai Mondiali Junior, trionfo per Nakata

Pattinaggio artistico: Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmentoTermina nel segno di Rio Nakata la prima giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio artistico,evento in...

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: iniziata la rhythm dance! Attesa per Guignard-FabbriLA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.

Tutti gli aggiornamenti su Pattinaggio di figura Soldati Tagliabue....

Temi più discussi: Campionati del mondo juniores di pattinaggio di figura ISU 2026 a Tallinn: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere le gare in diretta; Pattinaggio artistico: Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmento; Pattinaggio artistico: Shimada detta legge nello short ai Mondiali Junior, Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie.

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue in top 5 dopo la rhythm dance ai Mondiali Junior, trionfo per NakataBella prova per le due coppie di danza italiane impegnate ai Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento in Estonia, precisamente presso la Tondiraba Ice ... oasport.it

Campionati del mondo juniores di pattinaggio di figura ISU 2026 a Tallinn: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere le gare in direttaLa prossima generazione di talenti del pattinaggio di figura si contende i titoli mondiali juniores alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia, dal 3 all'8 marzo. Scopri il programma completo dell ... olympics.com

Al termine della rhtyhm dance dei Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura, le due coppie italiane in gara si trovano nelle prime otto posizioni. I campioni nazionali in carica Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue si sono attestati al quinto posto con il - facebook.com facebook

La gestione del budello di Cortina nella settimana dedicata agli eventi di bob dei Giochi Olimpici non è stata irreprensibile, come testimoniato da qualche danno di troppo alla struttura. Il problema non dipende dal progetto e dalle maestranze che hanno edific x.com