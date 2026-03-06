Pattinaggio artistico | Shimada detta legge nello short ai Mondiali Junior Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie
Ai Mondiali Junior di pattinaggio artistico, Mao Shimada si impone nello short program, consolidando la sua posizione. Nelle coppie, Kemp-Elizarov vincono la gara, portando a casa il titolo. La competizione continua con le esibizioni dei giovani talenti, mentre i giudici valutano le performance secondo le regole stabilite. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di grande attenzione e partecipazione.
Prosegue senza soluzione di continuità il lungo, inesorabile monologo di Mao Shimada. Il fenomeno giapponese, dominatrice assoluta nonché imbattuta da inizio quadriennio, si è imposta anche in occasione dello short program individuale femminile valido per i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio artistico, rivelandosi l’unica ad aver varcato la soglia dei 70 punti. Tutto facile per il talento allenato da Mie Hamada – fuori dalla categoria Senior a causa della nuova norma regolamentare stabilita a seguito del caso di Kamila Valieva nel 2022 – capace di confezionare sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) il solito programma di qualità snocciolando in scioltezza il doppio axel iniziale, il triplo loop e la combinazione triplo lutztriplo toeloop in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it
