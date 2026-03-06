Patrignani Confcommercio | Bene illuminare i portici ma è necessario anche abbellirli

Confcommercio cesenate esprime soddisfazione per l’illuminazione dei portici del centro, che si integra con quella degli edifici culturali nell’ambito dell’hub urbano. L’associazione ha ripetutamente richiesto interventi di rigenerazione dei porticati cittadini, sottolineando l’importanza di migliorare non solo l’illuminazione ma anche l’estetica e l’abbellimento degli spazi. La decisione di procedere con l’illuminazione rappresenta un passo in questa direzione.

L’associazione vede con favore l’illuminazione prevista nell’ambito del progetto dell’hub urbano, considerandola un primo passo verso un piano più ampio di valorizzazione Si legge in una nota di Confcommercio: “I portici che insistono sugli edifici privati sono di proprietà dei titolari degli immobili sovrastanti. La manutenzione ordinaria e straordinaria, così come eventuali lavori di riqualificazione, spettano ai proprietari. I portici, tuttavia, sono spesso gravati da servitù di uso pubblico, perché costituiscono parte integrante dello spazio urbano e del percorso pedonale. Per questo motivo le amministrazioni comunali possono intervenire con regolamenti, linee guida estetiche o contributi economici per favorire interventi coordinati, soprattutto nei centri storici, dove i portici rappresentano un elemento architettonico identitario”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

