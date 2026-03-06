Ieri si è tenuta un'udienza preliminare legata a un procedimento che coinvolge autoscuole accusate di aver rilasciato migliaia di patenti senza che i clienti abbiano frequentato i corsi previsti. Gli imputati sono tornati in aula per rispondere alle accuse. La vicenda riguarda pratiche sospette nel rilascio dei permessi di guida, senza la regolare partecipazione alle lezioni di teoria e pratica.

È proseguita ieri l’udienza preliminare per il caso delle autoscuole accusate di avere rilasciato migliaia di “patenti facili“ senza che i clienti avessero frequentato alcun corso. Davanti al gup Stefano Franchioni è comparso Jonathan Locatelli, il quarantanovenne titolare della Nuova Verola, della Borgo, della San Paolo e della Castelverde, in provincia di Cremona. Autoscuole che nel marzo 2024 erano finite sotto la lente dei pm Alessio Bernardi e Marzia Aliatis, convinti fossero al centro di un vorticoso business di rilascio di licenze di guida ad aspiranti conducenti di bus e Tir i quali – si è scoperto – potevano venirne in possesso senza frequentare i corsi obbligatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patenti facili senza i corsi, gli imputati tornano in aula

