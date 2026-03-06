Durante questa stagione pasquale si osserva ancora un aumento dei casi di influenza, con un calo graduale dei contagi ma ancora presenza di virus simili. Gli sbalzi termici di questo periodo contribuiscono a prolungare il fenomeno, che si sta protraendo oltre le aspettative. La variante K ha influenzato la risposta ai vaccini, mentre i dati attuali indicano che la stagione influenzale non si è ancora conclusa.

Home > Salute > Sanità > Salgono a 12,6 milioni gli italiani messi a letto da influenza & co.: tutti i dati dell’Is e l’analisi del virologo. “Gli sbalzi termici di questo periodo faranno allungare la coda dell’influenza credo fino a Pasqua: ancora non siamo arrivati alla fine della stagione, ma stiamo facendo i conti con un calo progressivo e con la presenza soprattutto dei ‘virus cugini”. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, che commenta con LaSalute di LaPresse l’ultimo bollettino Respivirnet targato Istituto superiore di sanità (Iss). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pasqua tra influenza e virus? Gli ultimi dati e l’effetto della variante K sul vaccino

Influenza, aumentano ancora i casi: prevale variante K, gli ultimi dati(Adnkronos) – Continua la cavalcata dell'influenza sostenuta dalla temuta variante K, sospettata di essere in questa stagione la causa di maggiore...

Leggi anche: Influenza e variante K, verso boom di casi: come distinguerla dagli altri virus

Altri aggiornamenti su Pasqua tra influenza e virus Gli ultimi....

Temi più discussi: Virus intestinale febbraio 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Lo Stabat Mater di Pergolesi per il Concerto di Pasqua dell’Orchestra di Padova e del Veneto; Arriva la luna rosa, il cielo saluta la primavera: ecco quando vederla; Malta in primavera: una stagione perfetta.

Pasqua 2026: dove andare in vacanza? La mappa delle mete sicure tra crisi e rincariPasqua 2026 è alle porte. Scopri dove andare in vacanza a Pasqua 2026 tra nuove opzioni e destinazioni da evitare. informazionescuola.it

Influenza, il bilancio della stagione: Simile alle due precedenti, con variante K picco anticipatoLa stagione influenzale di quest'anno si avvia a essere di intensità paragonabile alle due precedenti, anche se per alcune settimane avremo ancora un numero significativo di casi soprattutto tra i ... adnkronos.com

Tra un po' è Pasqua .... - facebook.com facebook