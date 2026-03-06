Per la trentunesima giornata del campionato di Serie A sono stati annunciati anticipi e posticipi delle partite. La data di Pasqua è stata scelta come momento per giocare con l’Inter, mentre il Natale rimane riservato a incontri tra squadre diverse. Le date ufficiali delle partite sono state comunicate nei dettagli, senza ulteriori modifiche o variazioni.

Natale con i tuoi, Pasqua.. con l’Inter. Sono stati resi noti infatti anticipi e posticipi della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Turno che, appunto, si disputerà nel primo fine settimana di aprile. A San Siro arriva la Roma. Ma andiamo nel dettaglio. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Pasqua… con l’Inter: il dettaglio della trentunesima giornata

Leggi anche: Serie A: anticipi e posticipi della 31ª giornata: Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta

Le date della 31ª giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan a PasquettaLa Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della 31ª giornata, quella che cade nel weekend pasquale.

Una raccolta di contenuti su Pasqua con l'Inter il dettaglio della....

Temi più discussi: I biglietti per Inter-Roma: date e fasi di vendita; Il Milan batte (di poco) l'Inter e vince lo scudetto dei tifosi allo stadio, ma nel mondo...; La Juve si aggrappa al sogno Champions con due strani alleati: il calendario e... l'Inter; Fiorentina, ripresa al Viola Park senza Kean e De Gea. Nel mirino c’è il Parma.

Pasqua a San Siro per l'Inter: definito l'orario del match con la Roma. Coppa Italia, martedì 21 aprile la sfida al ComoLa Lega Calcio Serie A ha definito il programma completo della 31esima giornata del campionato 2025/26, weekend di ripresa del torneo dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. L'Inter sarà ... msn.com

Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta: il calendario della 31ª giornataInter-Roma a Pasqua, domenica 5 aprile, e Napoli-Milan il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile. La Lega Calcio serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 31ª giornata di campionato. corriere.it

Le date della 31ª giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta x.com

Il Pan di spagna salato farcito è perfetto per Pasqua e Pasquetta, potete farlo anche in anticipo https://blog.giallozafferano.it/annatorte/ricetta-pan-di-spagna-salato/ - facebook.com facebook