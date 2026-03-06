pasalic centrocampista bomber in mezzo a tanti attaccanti

Pasalic, centrocampista e attaccante, ha segnato il suo 67º gol con l'Inter durante la partita a Roma. Con questa rete, si posiziona vicino a Muriel, che ha segnato 68 gol e occupa il terzo posto nella classifica dei goleador della squadra. La sua presenza in campo contribuisce alla fase offensiva della squadra, in un momento in cui i giocatori di ruolo offensivo sono numerosi.

IL PROTAGONISTA. A Roma ha segnato il 67esimo gol in nerazzurro: Muriel a quota 68 è terzo «all time». Se gioca sabato 7 marzo contro l’Udinese sarà sul podio anche per le presenze. Mario Pasalic sempre più dentro la storia: a suon di gol sta scalando le classifiche dei grandi bomber dell’Atalanta. La rete del momentaneo 1-1 con la Lazio (in una partita poi macchiata dall’errore sul 2-1 laziale, prima del definitivo 2-2) è la numero 67 in nerazzurro del croato. Che si ritrova a un gol dal podio all-time. Alla prossima rete, Super Mario raggiungerà Luis Muriel, uno che i gol li faceva di mestiere: il colombiano conta 68 reti con l’Atalanta. E attualmente chiude un trio di grandi cannonieri: il recordman tra tutte le competizioni, lontanissimo, è Cristiano Doni con 112 reti e al secondo posto c’è Duván Zapata a 82. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

