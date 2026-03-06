Parma si ferma Britschgi | out per una forte contusione

Il Parma ha annunciato che Sascha Britschgi non prenderà parte alla partita contro la Fiorentina a causa di una forte contusione. Il difensore si è fermato perché ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra nelle ultime ore e sarà tenuto a riposo precauzionale. La sua assenza influirà sulla formazione che scenderà in campo per la sfida salvezza.

Lo svizzero non sarà convocato per la sfida con la Fiorentina a scopo precauzionale. Lo staff medico proverà a recuperarlo per la trasferta di Torino Il Parma dovrà fare a meno di Sascha Britschgi nella sfida salvezza contro la Fiorentina. Il difensore, infatti, non sarà convocato a scopo precauzionale dopo aver accusato un lieve fastidio alla coscia sinistra nelle ultime ore. Gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una forte contusione, situazione che ha spinto lo staff sanitario e tecnico a non correre rischi in vista dell’impegno contro i viola. La decisione è stata quindi quella di concedergli qualche giorno di riposo per evitare possibili aggravamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Gasperini: «Ferguson ha preso una forte contusione, non credo sia un infortunio grave»

