Paris Fashion Week Emily Ratajkowski dimentica il top e si presenta così alla sfilata

Durante la Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski ha attirato l’attenzione presentandosi senza il top durante una sfilata. La modella ha sfoggiato un outfit che ha subito suscitato commenti, dimostrando come anche un dettaglio semplice possa diventare protagonista. La scena ha catturato l’occhio dei presenti, facendo discutere sui social e tra gli spettatori.

Alla Paris Fashion Week basta poco per far parlare di sé. A volte è un abito spettacolare, altre un accessorio inatteso. E poi ci sono quei momenti in cui una star decide semplicemente di cambiare le regole del gioco. È quello che è successo quando Emily Ratajkowski è arrivata alla sfilata Loewe, trasformando un gesto di styling apparentemente semplice in uno dei momenti più chiacchierati della settimana della moda parigina. Emily Ratajkowski alla Paris Fashion Week 2026: il look senza top. Per la sfilata Loewe al Château de Vincennes, Emily Ratajkowski ha scelto un look che gioca sul confine tra eleganza rilassata e provocazione calibrata. Il pezzo chiave dell’outfit non è in realtà un capo vero e proprio, ma un gesto di styling: un maglione blu navy annodato sulle spalle, utilizzato come unico elemento per coprire il busto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski dimentica il top e si presenta così alla sfilata Paris Fashion Week 2026: le labbra rosse mat alla sfilata di Tom Ford e gli altri beauty lookNella Villa lumière, la settimana della moda dedicata alle collezioni Autunno/inverno 2026-27 è cominciata. Alla Paris Fashion Week, Charlize Theron ha trasformato il front row della sfilata Dior in un vero statement di eleganza total blackAlla Paris Fashion Week, Charlize Theron ha trasformato il front row della sfilata Dior in un vero statement di eleganza total black, combinando... Una raccolta di contenuti su Paris Fashion Week. Temi più discussi: Durante la Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski prende parte allo show di Dior al Jardin des Tuileries; Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno Inverno 2026 2027. FOTO; Paris Fashion Week, i look più belli e audaci delle ospiti alle sfilate; Kate Moss, Eva Herzigova e Emily Ratajkowski: a Parigi parata di star alla Fashion Week. Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front rowTra passerelle e prime file, Parigi accende i riflettori sullo stile: mentre sfilano le nuove collezioni, le celebrity rispondono con outfit impeccabili e scelte da copiare. Ecco i look delle star ai ... vanityfair.it Emily Ratajkowski elevates Paris Fashion Week in stunning cutaway black dressEmily Ratajkowski looked chic in Paris this week while stepping out from her hotel during the busy Paris Fashion Week festivities. The 34-year-old model wore a sleek little black dress with bold ... msn.com L'Officiel Italia. Hercules & Love Affair · Blind. Durante la Paris Fashion Week, eccoci alla sfilata di @Lanvin by @PeterCopping. Video: L’OFFICIEL #Lanvin #HeartEvangelista #FashionShow #ParisFashionWeek #PFW - facebook.com facebook Alla sfilata di Stella McCartney alla Paris Fashion Week a conquistare la scena è stata una semplice canotta bianca che recita: «My dad is a rockstar». Paul McCartney filma entusiasta dalla prima fila… la moda diventa improvvisamente molto famigliare x.com