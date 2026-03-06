Paralimpiadi tutto sul Team Italia | L’obiettivo non è solo vincere medaglie ma lasciare un’eredità culturale

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si terranno dal 6 al 15 marzo, con la cerimonia di apertura prevista a Verona. Il Team Italia si prepara a partecipare alle gare che si svolgeranno durante questa settimana, con l’obiettivo di portare a casa medaglie e rappresentare il paese in modo concreto e visibile. La competizione coinvolge atleti provenienti da tutta Italia che si sfideranno sugli sci e altre discipline.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte: il 6 marzo a Verona la cerimonia d'apertura, poi una settimana di gare e spettacolo fino al 15 marzo. Il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip) Marco Giunio De Sanctis a ilfattoquotidiano.it racconta obiettivi e speranze della spedizione azzurra, tra medaglie a cui ambire, atleti noti e giovani promesse. Tutto quello che c'è da sapere sul Team Italia raccontato dal numero uno del CIP. Presidente De Sanctis, ci faccia una panoramica generale della spedizione della nazionale italiana paralimpica invernale. La partecipazione dell'Italia ai Giochi Paralimpici Invernali rappresenta per noi molto più di una semplice competizione sportiva: è un progetto Paese.