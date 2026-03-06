paralimpiadi oggi si parte

Oggi si aprono ufficialmente i Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con la cerimonia di inaugurazione prevista in serata. Le competizioni si svolgono in diverse località delle due città e coinvolgono atleti provenienti da numerosi paesi. La manifestazione durerà diverse settimane, offrendo spazio a numerose discipline sportive adattate. La cerimonia di apertura si terrà in un’area dedicata alla manifestazione.

Proprio alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la pubblicazione dello studio dell’Università di Bologna "It should just be about sport!: exploring Italian athletes’ perspectives in paralympic media coverage" segna un punto di rottura fondamentale nella narrazione delle competizioni per atleti con disabilità, evidenziando una discrepanza strutturale tra la realtà tecnica delle gare e la loro rappresentazione pubblica. La ricerca, condotta dai docenti Athanasios Pappous e Pablo Iniesta del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita e pubblicata sulla rivista internazionale Frontiers in... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Paralimpiadi, dal Regno Unito parte la Fiamma: Milano attende il passaggio in DuomoMilano, 24 febbraio 2026 – I due bracieri olimpici, spenti domenica sera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026,...

Paralimpiadi al via: per Milano sarà la prova dell’inclusione

Paralimpiadi, oggi in piazza Duomo arriva la fiamma: staffetta dei tedofori nel centro della cittàLa torcia paralimpica di Milano Cortina 2026 arriva oggi in città dopo la partenza di ieri a Torino e illuminerà undici giorni di percorso. La fiamma arriverà alle 18,30 in piazza Duomo con la conclus ... milano.repubblica.it

Paralimpiadi, curling doppio misto: la Cina beffa l'Italia nell'extra end (8-7) Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/milano-cortina-2026-paralimpiadi-le-competizioni-di-oggi-5-marzo-a4c68da2-8f05-4e58-a1a6-1756cf74ec48.html - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina, l’azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza: Giochi a rischio - (Adnkronos) - Brutto infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l’allenamento di oggi, giove x.com