Paralimpiadi Milano-Cortina l’Iran non ci sarà | l’unico atleta costretto a dare forfait a causa della guerra

L’Iran non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, prevista per questa sera, 6 maggio. L’unico atleta iraniano, che avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione, è stato costretto a rinunciare a causa del conflitto in corso nel suo paese. La decisione di non essere presenti riguarda esclusivamente questa atleta e si applica solo alla cerimonia di apertura.

Non ci sarà l’Iran alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, che si terrà questa sera, venerdì 6 maggio. Aboulfazl Khatibi Mianaei, l’unico atleta iraniano annunciato per i Giochi invernali, non è arrivato in Italia a causa dello scoppio della guerra e non ha completato la procedura di iscrizione. La bandiera iraniana, dunque, non sarà tra quelle che sfileranno all’Arena di Verona, con i paesi iscritti che scendono da 57 a 56. L’Ipc: «Una delusione per lo sport mondiale». «È deludente per lo sport mondiale, e in particolare per Aboulfazl, che non possa viaggiare in sicurezza per partecipare ai suoi terzi Giochi Paralimpici Invernali a Milano Cortina 2026», ha commentato Andrew Parsons, presidente dell’Ips, il Comitato internazionale paralimpico. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Milano Cortina, Iran non parteciperà alle Paralimpiadi: l'unico atleta iscritto non può raggiungere l'Italia

Si ritira l’unico atleta iraniano alle Paralimpiadi: il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischioAlle Paralimpiadi Invernali l'Iran avrebbe dovuto gareggiare con Aboulfazl, ma lo sciatore non parteciperà alle gare perché il viaggio verso l'Italia...

Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Milano Cortina l'Iran non....

Temi più discussi: L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Paralimpici Invernali, l'elenco completo; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei….

Milano Cortina, la cerimonia apertura delle Paralimpiadi 2026: orario e dove vederlaUn sito UNESCO per un evento straordinario: ecco i dettagli dello spettacolo inaugurale di Milano Cortina 2026 che inizierà stasera alle ore 20:00 ... skuola.net

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orariDalle dirette tv allo streaming ecco dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: dalla cerimonia d'apertura al calendario completo delle gare day by day ... vogue.it

Consegnare alla storia la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina di stasera nel modo più discreto possibile, sperando che domani le gare possano cominciare senza ulteriori incidenti diplomatici nati nelle tre ore di spettacolo e sfilata previst - facebook.com facebook

Buon inizio delle Paralimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026! Milano un po' #streetart, un po' adv, sicuramente bellissima ;) x.com