Paralimpiadi Milano Cortina l' Arena di Verona si accende

L’Arena di Verona ha ospitato la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, evento che si è svolto per la prima volta in un sito patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. L’evento ha coinvolto atleti, organizzatori e pubblico presente, con l’Arena che si è accesa per accogliere questa prima storica manifestazione paralimpica in questa cornice.

AGI - L'Arena di Verona ha ospitato la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, segnando la prima volta assoluta della manifestazione in un sito Unesco. L'evento dà ufficialmente il via a 79 eventi da medaglia per 655 atleti paralimpici provenienti da 57 Paesi. La serata è iniziata con l'ingresso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto da grandi applausi insieme ad Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale. Prima dell'inizio, il Capo dello Stato ha incontrato lo stesso Parsons, Marco Giulio De Sanctis (presidente del Comitato paralimpico italiano) e Giovanni Malagò (presidente della fondazione Milano-Cortina).