Paralimpiadi Milano Cortina cerimonia di apertura senza atleti portabandiera | i Paesi che non parteciperanno

Le Paralimpiadi di Milano e Cortina si sono aperte all'Arena di Verona senza la presenza di atleti portabandiera. Diversi Paesi hanno deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura, che ha visto la partecipazione di molte nazioni e rappresentanti ufficiali. La manifestazione coinvolge atleti e delegazioni da tutto il mondo, ma alcune nazioni sono rimaste lontane dall’evento inaugurale.

(Adnkronos) – Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un caso politico. All'Arena di Verona, saranno diversi i Paesi assenti oggi, venerdì 6 marzo, per la cerimonia di apertura del grande evento, visto che alcuni governi hanno deciso di boicottare lo show in segno di protesta contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere.