Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | su Rai 2 torna dopo Tokyo e Parigi O Anche No – Stravinco per la vita

Su Rai 2 torna il programma “O Anche No – Stravinco per la vita”, un talk quotidiano che si rivolge a ragazzi, famiglie e studenti. Dopo le edizioni di Tokyo e Parigi, questa volta il focus è sui giovani e sugli atleti con disabilità, con l’obiettivo di condividere storie di coraggio e determinazione. La trasmissione si propone di offrire uno spazio di confronto e ispirazione per il pubblico più giovane.

Torna su Rai 2 O Anche No – Stravinco per la vita il talk quotidiano dedicato ai ragazzi alla scuola, alle famiglie che attraverso il racconto del coraggio di atleti speciali vuole essere ispirazione per il mondo giovanile. Il quotidiano che accompagnerà il pubblico nel cuore dei Giochi dal 7 al 15 marzo, sarà in diretta dalle 8.00 alle 8.30. Il programma, condotto da Paola Severini Melograni propone come uno spazio fisso di approfondimento che affiancherà il racconto sportivo con al centro non soltanto i risultati agonistici, ma le storie personali, i percorsi di crescita e le prospettive delle ragazze e dei ragazzi protagonisti delle competizioni paralimpiche.