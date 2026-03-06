Paralimpiadi Mattarella dichiara aperti i Giochi di Milano-Cortina

Durante la cerimonia di apertura all'Arena di Verona, il Presidente della Repubblica ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo e si svolge in diverse località della regione. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e ha segnato l'inizio ufficiale della competizione.

"Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026": così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia inaugurale all'Arena di Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Paralimpiadi, Sergio Mattarella dichiara aperti i Giochi di Milano-Cortina(LaPresse) Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio ... stream24.ilsole24ore.com

Paralimpiadi al via nonostante i boicottaggi: Mattarella dichiara aperti i Giochi, Bebe Vio ultima tedoforaSotto il cielo stellato dell'Arena di Verona, tra coreografie spettacolari e l'eco delle tensioni geopolitiche, si sono ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A di ... unionesarda.it

