Paralimpiadi Mattarella dichiara aperti i Giochi di Milano-Cortina

Durante la cerimonia di apertura all'Arena di Verona, il Presidente della Repubblica ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo e si svolge in diverse località della regione. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e ha segnato l'inizio ufficiale della competizione.

