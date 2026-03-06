Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano e si preparano a portare un evento senza precedenti in Italia. La cerimonia di apertura si svolgerà all'Arena di Verona, un teatro storico che ospiterà per la prima volta questa manifestazione. L’evento coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo e rappresenta un'occasione unica per vivere lo sport paralimpico in un contesto internazionale.

Sono 665, mai così tanti, gli atleti Paralimpici e le atlete Paralimpiche, con 79 serie di medaglie da assegnare in sei sport differenti: 39 maschili, 35 femminili e 5 misti. Ci sono 56 Paesi. Lo sport più partecipato è il para sci nordico con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164, quindi para ice hockey con 135, para biathlon con 107, para snowboard con 77 e wheelchair curling con 66. Le competizioni si svolgeranno in quattro località: Milano, Verona, Tesero e Cortina D'Ampezzo. Il capoluogo lombardo ospiterà le gare di para ice hockey presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Lo sci alpino Paralimpico si svolgerà dal 7 al 15 marzo presso il Tofane Alpine Skiing Centre a Cortina D'Ampezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: 5 motivi per non perderle

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio.

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orariDalle dirette tv allo streaming ecco dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: dalla cerimonia d'apertura al calendario completo delle gare day by day ... vogue.it

Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026: le curiosità e le informazioni fondamentali per seguire le garePrendono il via i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: dal 6 al 15 marzo 42 atleti italiani si sfideranno in 79 eventi. focusjunior.it

Smiles lighting the way for the Paralympic Flame in #Rovigo #MilanoCortina2026 #Paralympics #TorchRelay2026 #Veneto x.com

Mancano pochissime ore all'inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: in bocca al lupo a tutte le atlete e gli atleti che gareggeranno nei prossimi giorni MilanoCortina2026 Paralympic Games - facebook.com facebook