Paralimpiadi Invernali 2026 Cardani | Sto bene Adesso riposo per le prossime battaglie

Durante un allenamento in vista delle gare di snowboard alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Riccardo Cardani è caduto violentemente, riportando una rottura del casco. Dopo l’incidente, l’atleta ha dichiarato di stare bene e si sta prendendo del tempo per riposare prima di tornare in azione. L’incidente è avvenuto ieri, mentre si preparava per le competizioni.

MilanoCortina, 6 marzo 2026 – Solo tanto spavento per Riccardo Cardani che nella giornata di ieri, durante gli allenamenti in vista delle gare di snowboard delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ha riportato una brutta caduta con la rottura del casco. Immediatamente trasportato in ospedale, l’Azzurro ha ricevuto cure e accertamenti. (leggi qui) Il giorno dopo è lui stesso a far sapere delle sue condizionidi salute e a tranquillizzare tifosi e appassionati. Scrive direttamente sulla sua pagina personale di Instagram: “Volevo rassicurarvi.. sto bene! Un po’ dolorante ma va tutto bene. Dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni. Sono state nelle nuvole per parecchio tempo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Paralimpiadi Invernali 2026, infortunio per Riccardo Cardani: l’azzurro di snowboard caduto in allenamentoMilano/Cortina, 5 marzo 2026 – Brutto infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Paralimpiadi 2026, grave infortunio per lo snowboarder Riccardo Cardani: Paralimpiadi a rischioGrave caduta per lo snowboarder Riccardo Cardani, che ha perso i sensi per 45 secondi. Altri aggiornamenti su Paralimpiadi Invernali. Temi più discussi: Paralimpiadi, brutta caduta per Cardani in allenamento: incosciente per alcuni secondi; Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde i sensi. Paralimpiadi a rischio; Paralimpiadi Invernali 2026, infortunio per Riccardo Cardani: l’azzurro di snowboard caduto in allenamento; Paralimpiadi, curling doppio misto: la Cina beffa l'Italia nell'extra end (8-7). Cerimonia apertura Paralimpiadi invernali 2026 oggi a Verona: orario, dove vederlaE' in programma stasera, venerdì 6 marzo, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (consulta qui il programma). L'evento è ... lapresse.it Paralimpiadi invernali, tutto pronto per la cerimonia di apertura: show a Verona tra sport e paceNelle due ore circa di spettacolo sul palco dell'Arena si alterneranno artisti con e senza disabilità: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Buon inizio delle Paralimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026! Milano un po' #streetart, un po' adv, sicuramente bellissima ;) x.com Stasera l’Arena di Verona ospita la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, prima volta in un sito UNESCO. #veronanetwork - facebook.com facebook