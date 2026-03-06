Paralimpiadi il pattinaggio di figura è fuori dal programma delle competizioni

Il pattinaggio di figura è stato eliminato dal programma delle Paralimpiadi 2026. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e riguarda tutte le discipline legate a questa specialità. La scelta ha suscitato reazioni tra atleti, allenatori e fan, che si aspettavano di vedere questa disciplina in gara. La rimozione del pattinaggio di figura rappresenta un cambiamento importante per l’edizione di quest’anno.

Il pattinaggio di figura è escluso dalle Paralimpiadi 2026 perché, secondo molti addetti ai lavori, non è uno sport che ben si adatta a "corpi imperfetti" perché si fonda su una performance estetica oltre che sportiva Nel programma delle Giochi Paralimpici Invernali manca una disciplina che, forse più di ogni altra, unisce forza, velocità e armonia: il pattinaggio di figura. Body ricercati, linee allungate, movimenti fluidi su corpi plasmati da anni di allenamento. Sul ghiaccio, ogni gesto racconta una storia e diventa un equilibrio fragile tra tecnica, musica e immagine. Il pattinaggio è uno sport che si guarda prima ancora di misurarsi e che prima di essere competizione è spettacolo visivo.