Paralimpiadi il momento dell' accensione del braciere dei giochi di Milano-Cortina

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina, la torcia è stata portata nell’Arena di Verona da Bebe Vio. Dopo il suo ingresso, la struttura è stata simbolicamente trasformata in un braciere, segnando l’inizio ufficiale delle competizioni. La cerimonia ha coinvolto atleti e pubblico presenti, creando un momento di grande rilevanza per l’evento.

Dopo l’ingresso di Bebe Vio, che ha portato la torcia nell’Arena di Verona, sede della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina, la struttura si è trasformata idealmente in un braciere. Subito dopo i bracieri fisici posizionati a Milano e Cortina si sono nuovamente accesi, con Gianmaria Dal Maistro (9 medaglie in 4 edizioni diverse delle Paralimpiadi) e Francesca Porcellato (15 medaglie Paralimpiche raccolte in tre diverse discipline in 13 edizioni dei Giochi Paralimpici) come ultimi tedofori. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l'inaugurazione a San Siro e l'accensione del braciere.

Milano Cortina 2026, verso le Paralimpiadi: oggi l’accensione della Torcia a Stoke MandevilleMilano/Cortina – È calato ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, con una spettacolare Cerimonia di Chiusura all’Arena...

Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: Bebe Vio ha acceso la fiamma, che la festa di sport abbia inizio!

Milano?Cortina, Paralimpiadi tra gara d'esordio, boicottaggi e speranze dell'Italia

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina x.com

"Dichiaro aperti i Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026": con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente aperto tra gli applausi le Paralimpiadi invernali nella cerimonia di inaugurazione che si sta svolgendo all'Arena