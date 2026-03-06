Il campione di sci alpino paralimpico, uno degli atleti più vincenti al mondo, ha dichiarato che sciare rappresenta per lui un momento di libertà e divertimento. Ha aggiunto di voler competere al massimo, puntando a ottenere cinque medaglie d’oro ai prossimi Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. È considerato il principale avversario da battere per chi mira alla medaglia d’oro.

È uno degli atleti paralimpici più vincenti al mondo nello sci alpino ed è il principale avversario da battere per chi volesse ottenere la medaglia d’oro nello sci ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Si tratta di Giacomo Bertagnolli, nato il 18 gennaio 1999 a Cavalese, in provincia di Trento e con già due partecipazioni alle Paralimpiadi invernali, Pechino 2022 e PyeongChang 2018, conquistando in totale finora ben 4 medaglie d’oro, 3 argenti e anche 1 bronzo. Probabilmente il migliore sciatore della storia paralimpica azzurra e simbolo massimo del movimento sportivo paralimpico invernale italiano. “Un po’ di pressione la sento ma neanche troppa: voglio soprattutto divertirmi con i miei amici e poi spero che nelle discese i risultati arrivino”, dice Bertagnolli a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi, il campione Bertagnolli: “Sciare è libertà, voglio divertirmi e punto al massimo, fare cinque su cinque”

Leggi anche: Cristiano Ronaldo compie 41 anni. L?amore per Georgina Rodriguez, i cinque figli, il patrimonio e l?ultima protesta: «Gioco per divertirmi, non pensavo di avere talento»

Leggi anche: Speed skating, Jordan Stolz one-man show ad Hamar: cinque vittorie su cinque gare e 4 ori potenziali per Milano Cortina 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paralimpiadi il campione Bertagnolli....

Temi più discussi: Paralimpiadi, Bertagnolli: Mi fa piacere che ci siano i russi; Giacomo Bertagnolli sul palco di Sanremo: il campione trentino, ipovedente dalla nascita, in pista da quando ha 13 anni pronto alle Paralimpiadi; Chi è Giacomo Bertagnolli, lo sciatore paralimpico ospite oggi nella seconda serata del Festival; Paralimpiadi, Bertagnolli a Sanremo: A Milano Cortina vogliamo il tifo di tutta Italia.

Giacomo Bertagnolli sul palco di Sanremo: il campione trentino, ipovedente dalla nascita, in pista da quando ha 13 anni pronto alle ParalimpiadiSANREMO. Salirà sul palco del Festival di Sanremo questa sera il trentino Giacomo Bertagnolli. Il campione di sci, già portabandiera alle Olimpiadi Paralimpiche Invernali di Pechino 2022, interverrà s ... ildolomiti.it

Giacomo Bertagnolli da Sanremo alle Paralimpiadi di Milano Cortina: chi è il campione di paraski italianoDalla partecipazione al Festival agli imminenti Giochi paralimpici: l’azzurro è ospite della kermesse con Andrea Ravelli, Giuliana Turra e le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittoz ... sport.virgilio.it

Milano-Cortina 2026: cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi all'insegna dell'inclusione Si terrà il 6 marzo, presso l'Arena di Verona, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il team creativo della cerimonia ha dichiarato ai g - facebook.com facebook

Furto allo stadio del curling di Cortina: rubate due stone durante le #Paralimpiadi #MilanoCortina x.com