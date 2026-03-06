Paralimpiadi Epis mette un sogno sulla tavola | sabato 7 marzo l’esordio nel cross

Sabato 7 marzo a Cortina, il 20enne di Sedrina farà il suo esordio nel cross alle Paralimpiadi di snowboard. Dopo aver superato le fasi di qualificazione, si prepara a competere per la prima volta in questa disciplina ai Giochi. L’atleta si trova ora nell’ultima fase di preparazione prima della gara, con le ultime ore di attesa prima di scendere in pista.

SNOWBOARD. Ultime ore d’attesa a Cortina per il 20enne di Sedrina, alla prima partecipazione ai Giochi. Davide sarà in pista per le qualifiche, domenica 8 la gara per le medaglie. Sabato 14 il bis nel banked slalom. Ultime ore d’attesa, ma il conto alla rovescia di David Epis è agli sgoccioli. Sabato 7 marzo, con le qualifiche, inizia l’avventura alle Paralimpiadi del 20enne di Sedrina, in gara al Cortina Para Snowboard Park nello snowboard cross, categoria LL2, e nel banked slalom, in programma sabato 14. Il giovane talento bergamasco della tavola è al debutto ai Giochi in una stagione che l’ha visto brillare a Big White (Canada) nel circuito nordamericano tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Paralimpiadi, su il sipario: Bergamo rappresentata da Bendotti ed Epis

Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi: per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamentoBergamo, 6 marzo – Per la spedizione azzurra dello snowboard le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano stregate ancora prima di iniziare.

