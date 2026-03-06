Paralimpiadi | boicottaggio assenze e tensione geopolitica a Verona

Stasera nell’Arena di Verona si tiene la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, con la presenza del capo dello Stato e della presidente del Consiglio. Sono previsti momenti di tensione legati a boicottaggi e assenze dovuti a questioni geopolitiche. La manifestazione coinvolge atleti e rappresentanti da diversi paesi, mentre si registra un clima di incertezza e discussioni tra gli organizzatori.

La cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi invernali si svolge stasera nell'Arena di Verona, con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'evento, intitolato Life in Motion, segna l'inizio ufficiale dei Giochi Milano-Cortina 2026, ma è segnato da assenze pesanti: l'atleta iraniano non ha completato l'iscrizione e diverse delegazioni hanno boicottato la presenza istituzionale per protesta contro l'ammissione di atleti russi e bielorussi. L'atmosfera nella struttura veronese è carica di significati politici che vanno oltre lo sport puro. Mentre il presidente Mattarella pronuncia la formula di apertura alle 21:19, il mondo esterno sconvolto dalla guerra irrompe nella celebrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

