Paralimpiadi 2026 stasera si comincia | cerimonia di apertura all’Arena di Verona con tanti ospiti internazionali ma senza portabandiera

Alle 20:00 di questa sera all’Arena di Verona si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti internazionali, ma non ci sarà un portabandiera. La manifestazione segna l’inizio ufficiale della competizione, che proseguirà fino alla sua conclusione.

Iniziano oggi, e più precisamente alle 20:00 di questa sera, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con una cerimonia di apertura che segna un primato mondiale: per la prima volta nella storia, lo spettacolo inaugurale dei Giochi Paralimpici si terrà in un sito riconosciuto patrimonio dell’umanità Unesco: l’Arena di Verona. Dopo il grande successo delle Olimpiadi invernali, che hanno coinvolto milioni di italiani, è il momento dei Giochi Paralimpici. Da domani fino al 15 marzo, gli atleti paralimpici saranno protagonisti delle competizioni che si svolgeranno tra Milano e Cortina, regalando emozioni e prestazioni sportive di altissimo livello. 🔗 Leggi su Cultweb.it

