Paragon dopo le Procure arrivano le analisi del Citizen Lab | Entrarono nel telefono di Cancellato all'alba

Dopo le indagini delle Procure, il Citizen Lab dell'Università di Toronto ha condotto analisi forensi indipendenti sul telefono di Cancellato. Le verifiche hanno confermato quanto già accertato durante le indagini preliminari, evidenziando che il telefono è stato accesso all’alba. Le analisi del laboratorio canadese si sono focalizzate sulla presenza di possibili intrusioni digitali nel dispositivo.

Le analisi forensi indipendenti del Citizen Lab dell'Università di Toronto confermano ciò che è emerso dalle indagini. L'infezione con lo spyware Graphite, prodotto da Paragon, nel telefono di Francesco Cancellato avvenne nelle prime ore del 14 dicembre 2024. "Ci chiediamo perché non siano emerse conferme prima nelle indagini ufficiali delle autorità italiane". 🔗 Leggi su Fanpage.it

