Papa Leone ha invitato le nazioni a pregare per disarmare i cuori dal rancore e ha chiesto ai leader mondiali di abbandonare i progetti di morte e di rinunciare alle armi durante le intenzioni di preghiera per il mese di marzo. La sua richiesta si concentra sulla necessità di promuovere la pace e il dialogo tra i paesi.

Papa Leone, nelle intenzioni di preghiera per questo mese di marzo, invita a pregare per disarmare i cuori dal rancore.



Papa Leone XIV: "Nazioni rinuncino alle armi e scelgano la pace"

Papa Leone: leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi

Il Papa tuona contro la guerra: I leader delle nazioni abbandonino i progetti di morte

Leone XIV: Le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della diplomazia

