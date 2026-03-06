Paoli a Fermo | nuovo direttore sfide e Pnrr in gioco

A Fermo, Riccardo Mario Paoli è stato nominato nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Territoriale, con l’ingresso in servizio previsto per il primo aprile. La sua nomina rappresenta un cambiamento importante per la gestione locale del sistema sanitario. Le sfide principali sono legate alle questioni legate al Pnrr e alla gestione delle risorse in un periodo di trasformazioni.

La nomina di Riccardo Mario Paoli a nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Fermo segna una svolta cruciale per il sistema sanitario del territorio, con l’ingresso in servizio previsto per il primo aprile. La scelta, annunciata nella sala riunioni dell’ospedale Murri, vede la convergenza tra le esigenze dell’azienda e le priorità regionali gestite dall’assessore Paolo Calcinaro. Il nuovo responsabile porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in contesti complessi come l’Inrca di Ancona e il Friuli, dove ha ricoperto ruoli di direzione amministrativa. L’obiettivo immediato è gestire con efficacia sfide strutturali imminenti, tra cui il cantiere del nuovo ospedale di Campiglione e la riconversione dello stabilimento Murri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Genova Rinasce: Paoli, Majoli e un Futuro tra Storia e Sfide.Genova tra Memoria e Futuro: Uno Speciale Cartaceo Esplora le Trasformazioni della Superba Genova è al centro di un intenso dibattito culturale, una...

Intelligenza artificiale e Pnrr, sfide per l’ItaliaMANCIANO Oggi nella suggestiva cornice delle Terme di Saturnia la seconda e ultima giornata dell’edizione invernale del Forum in Masseria.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paoli a Fermo nuovo direttore sfide e....

Argomenti discussi: Nuovo direttore amministrativo all’Ast Fermo: FIALS augura buon lavoro al dott. Riccardo Paoli.

Ast Fermo, presentato il nuovo direttore amministrativo Mario Paoli. «Ci attendono sfide importanti»FERMO – A fare gli onori di casa il direttore generale Grinta: «Paoli in servizio il primo aprile: ha spiccate capacità organizzative e aggregative. E' la figura più idonea a ricoprire questo incarico ... cronachefermane.it

Il nuovo direttore amministrativo Ast Fermo è Riccardo Paoli. Il benvenuto della Fials e di CalcinaroFERMO - Il nuovo direttore amministrativo è stato scelto direttamente dal direttore generale Roberto Grinta. A lui il benvenuto della Fials con il commissario Donati: «Paoli è un professionista di esp ... cronachefermane.it