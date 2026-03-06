PANINI COMICS presenta le Inspirational Graphic Tales – Disponibile la prima uscita Lilo & Stitch | Ohana Means Family

Panini Comics ha annunciato l’avvio della collana Inspirational Graphic Tales, dedicata ai grandi classici Disney. La prima uscita della serie è intitolata “Lilo & Stitch: Ohana Means Family”. La collana si propone di proporre storie che riflettono valori universali attraverso i personaggi e le narrazioni Disney, offrendo ai lettori un nuovo modo di avvicinarsi ai loro film preferiti.

Panini Comics è lieta di presentare le Inspirational Graphic Tales, la nuova collana editoriale dedicata ai grandi capolavori Disney e ai valori universali che hanno da sempre accompagnato lettori di ogni generazione. La collana si propone di esplorare le emozioni e le tematiche più profonde, ed ogni uscita sarà uno splendido racconto illustrato ispirato ai Classici dei Walt Disney Animation Studios o dei Pixar Animation Studios. Ad inaugurare questa nuova serie è Lilo & Stitch: ‘Ohana Means Family, disponibile in fumetteria, edicola e su Panini.it. Scritto da Denise Shimabukuro, autrice hawaiana, il volume riporta i lettori sull’isola di Kauai insieme a Lilo, Stitch e Nani. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Discussioni sull' argomento Inspirational Graphic Tales: Lilo & Stitch inaugura la nuova collana Disney di Panini Comics; Kindness Act: la gentilezza diventa legge (e forse il superpotere più nerd di tutti).

In casa Marvel, il formato Pocket debutta ufficialmente per Panini Comics anche per le graphic novel e one-shot della Casa delle Idee, affiancando la collana Marvel Masterseries.

