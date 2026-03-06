Una lettera indirizzata al presidente della Repubblica evidenzia che il rigassificatore di Panigaglia rappresenta un rischio, poiché, in caso di attacco, potrebbe causare danni elevati. L’impianto, unico in zona a essere collocato a terra, si trova vicino a zone residenziali e attività civili e militari. La missiva sottolinea la vulnerabilità dell’infrastruttura e i potenziali effetti di un attacco.

"Se fatto oggetto di un attacco, l’impianto di Panigaglia provocherebbe effetti devastanti, essendo il solo collocato a terra, vicino alle abitazioni e ad attività civili e militari. Non è allarmismo, ma una constatazione". Il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia scrive al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per evidenziare la pericolosità determinata dalla presenza dello stabilimento Gnl in un contesto geopolitico aggravato dalla guerra in Medio Oriente. "Non è più una faccenda tra Stati Uniti, Israele e Iran, perché la reazione della teocrazia sciita dopo essersi rivolta contro le monarchie... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panigaglia, lettera a Mattarella: "Il rigassificatore è un rischio"

"Fermate Panigaglia". La petizione online contro il rigassificatore. Appello a MattarellaIl Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia ha lanciato una petizione online indirizzata al presidente della Repubblica...

Prof. Sinagra: ennesima lettera aperta a Sergio Mattarelladi Augusto SinagraEgregio Signore, l’unico motivo che mi spinge a rivolgermi a lei è la inaccettabilità di quel che lei dice nella consapevolezza di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Panigaglia lettera a Mattarella Il....

Argomenti discussi: Panigaglia, lettera a Mattarella: Il rigassificatore è un rischio; Comitato dismissione Panigaglia: Abbiamo scritto al presidente Mattarella, sito pericoloso e obiettivo sensibile.

Comitato dismissione Panigaglia: Abbiamo scritto al presidente Mattarella, sito pericoloso e obiettivo sensibileUna lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia. cittadellaspezia.com