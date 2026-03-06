Enzo Palladini, giornalista sportivo, ha commentato le voci che riguardano un possibile interesse del Real Madrid per l'allenatore Allegri. Ha dichiarato di non sapere se le caratteristiche di Allegri possano adattarsi alla squadra spagnola. La discussione sulle trattative tra il club madrileno e l’allenatore continua a essere al centro delle notizie di mercato.

Enzo Palladini, noto giornalista sportivo, ha voluto commentare ai microfoni di TMW Radio, il possibile forte interesse del Real Madrid di Florentino Perez per Massimiliano Allegri. Il giornalista italiano ha voluto fare una sorta di analisi legata allo stile di gioco del tecnico livornese e dei blancos cose che, secondo lui, non possono andare d'accordo. Ecco, di seguito, le parole di Enzo Palladini: LEGGI ANCHE: Milan, la carica di Tomori. Nuovo nome per l’attacco. Le scelte di Allegri per il derby, mentre Ambrosini. Milan, le parole di Palladini sul possibile addio di Massimiliano Allegri: "Quando Sacchi era un dirigente del Real Madrid, si sedeva accanto a Di Stefano e diceva 'Un'altra partita brutta e noiosa', ma il Real le vinceva 3 o 4 a zero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Palladini: “Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con il Real”

Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan!Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa...

Impallomeni: “Allegri-Real Madrid? Se fosse vero, andrà. Il Milan non so se…”Stefano Impallomeni, giornalista sportivo ed ex calciatore, ha voluto commentare alcuni temi caldi legati al calcio degli ultimi giorni durante...

Contenuti utili per approfondire Palladini Non so se le caratteristiche....

Temi più discussi: Palladini: Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con la filosofia del Real; Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 marzo: Alberto Palladini cede al fascino di Anna; Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti; Upas puntate al 6/3: Anna ha una relazione intima con Palladini sr e nasconde un segreto.

Palladini: Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con la filosofia del RealEnzo Palladini, su TMW Radio, ha parlato dell'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri: Quando Sacchi era un dirigente del Real Madrid, si sedeva accanto a Di Stefano e ... milannews.it

Palladini: Allegri-Real? Secondo me il suo habitat è l'ItaliaSecondo il Corriere dello Sport, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Cosa dovrebbe fare ... tuttojuve.com

Pasticceria Palladini dal 1976 | Tezze sul Brenta - facebook.com facebook