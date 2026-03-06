Palazzo di Giustizia | 4 chiamate sgombero totale e indagini in corso

Oggi il Palazzo di Giustizia di Milano ha vissuto un episodio importante: un falso allarme bomba ha provocato quattro chiamate e ha portato all’evacuazione completa dell’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e sono in corso le indagini per chiarire la vicenda. Tutte le udienze in programma sono state rinviate, creando disagi e interruzioni nelle attività quotidiane.

Un falso allarme bomba ha paralizzato oggi il Palazzo di Giustizia di Milano, scatenando un'evacuazione totale e il rinvio di tutte le udienze in corso. La voce che ha lanciato l'allarme ha dichiarato di voler evitare vittime, ma la Procura ha già avviato le indagini per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Le quattro telefonate ricevute dal 112 provengono dalla zona Niguarda nel nord della città, secondo le prime localizzazioni delle celle. Mentre le autorità verificano se si tratti di una singola persona o di più numeri, la decisione di svuotare l'edificio è stata presa d'accordo tra la procuratrice generale Francesca Nanni e il procuratore Marcello Viola, riflettendo anche il clima internazionale attuale.