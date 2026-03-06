Palasport Osio | Ritardi costi in aumento e nessuna visione per il futuro

Il consigliere comunale del gruppo Vignali, Marco Osio, ha commentato lo stato attuale della riqualificazione del Palasport ‘Bruno Raschi’ di via Silvio Pellico, sottolineando i ritardi nei lavori e l’aumento dei costi. Osio ha evidenziato come questa situazione rappresenti un’occasione persa per la città, senza offrire una visione chiara per il futuro della struttura.

ll consigliere comunale: "I lavori, avviati nel 2023 e inizialmente previsti in conclusione per aprile dello scorso anno, risultano ancora in corso, senza una data certa per la riapertura" "La riqualificazione del Palasport 'Bruno Raschi' è l'ennesima occasione persa per la nostra città". Con queste parole il consigliere comunale del gruppo Vignali, Marco Osio, interviene sullo stato dei lavori della storica struttura di via Silvio Pellico. I lavori, avviati nel 2023 e inizialmente previsti in conclusione per aprile dello scorso anno, risultano ancora in corso, senza una data certa per la riapertura. "Ci troviamo di fronte a un cantiere che si protrae ben oltre i tempi annunciati – dichiara Osio – e i cittadini hanno il diritto di sapere quali siano le ragioni di questo ritardo.